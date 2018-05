Stiri pe aceeasi tema

- Peste 300 de oameni au fost arestati in intreaga Rusie sambata, in timpul manifestatiilor organizate de opozantul Aleksei Navalnii, cu doua zile inaintea investirii lui Vladimir Putin pentru al patrulea mandat de presedinte, a anuntat organizatia specializata OVD-Info, informeaza AFP. …

- Liderul opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, a fost retinut sambata de politie dupa ce si-a facut aparitia la o manifestatie in centrul Moscovei pentru a protesta fata de presedintele rus Vladimir Putin, a declarat un aliat al opozantului, citat de Reuters. Navalnii le-a cerut criticilor Kremlinului sa…

- Rusia nu isi doreste o noua cursa a inarmarii si va face tot posibilul pentru a rezolva diferendele cu alte state, aparandu-si in acelasi timp interesele nationale, a declarat luni presedintele Vladimir Putin, potrivit Reuters. La o intalnire cu oponentii pe care i-a invins la scrutinul de duminica,…

- Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii a anuntat ca boicoteaza alegerile prezidentiale si i-a indemnat si pe alti rusi sa faca la fel ca el, scrie The Associated Press, potrivit Agerpres.Candidatura lui Navalnii in acest scrutin a fost interzisa din cauza unei condamnari penale, pe care o…

- Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii, un critic feroce al presedintelui Vladimir Putin, a aparat decizia tarii sale de a creste numarul de arme nucleare detinute, informeaza joi dpa. "Rusia are nevoie de un echilibru atomic de putere cu Statele Unite si trebuie sa-l mentina si sa-l…

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost retinut, joi, de politie cand iesea de la stomatolog, anunta presa rusa . Navalnii, care a organizat unele dintre cele mai mari demonstratii antiguvernamentale din Rusia in ultimii ani, a fost retinut de politie si pe 29 ianuarie, in…

- Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii a declarat joi ca a fost retinut de politie in timp ce pleca de la un cabinet stomatologic, relateaza Reuters si dpa. 'Ei ma duc undeva', a scris Navalnii pe Twitter....

- Aleksei Navalnii, liderul opozitiei din Rusia, a transmis pe Twitter ca a fost retinut joi de politie, la scurt timp dupa ce seful campaniei sale, Leonid Volkov, a anuntat ca la randul sau a fost retinut, informeaza agentia de stiri Reuters.