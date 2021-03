Aleksei Navalnîi intră în greva foamei, denunţând "acte de tortură" Disidentul rus Aleksei Navalnîi, aflat în detentie în Rusia, a anuntat miercuri ca intra în greva foamei, denuntând lipsa de acces la servicii medicale si supunerea la "acte de tortura" prin privarea de somn, relateaza Mediafax.

"Declar greva foamei pentru a cere aplicarea unei legi si pentru a fi lasat un medic sa vina sa ma consulte", afirma Aleksei Navalnîi într-un mesaj postat pe contul sau de Instagram, potrivit Agentiei France-Presse si publicatiei belgiene La Libre.

Aleksei Navalnîi continua sa acuze dureri de spate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

