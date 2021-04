Aleksei Navalnîi, ''în mare pericol'', trebuie evacuat în străinătate (experţi ONU) Opozantul rus Aleksei Navalnii, incarcerat si in greva foamei de trei saptamani, este ''in mare pericol'' si trebuie sa poata fi evacuat in strainatate, au declarat miercuri patru experti in drepturile omului mandatati de ONU, relateaza AFP. "Le cerem urgent autoritatilor ruse sa vegheze ca dl Navalnii sa aiba acces la propriii sai medici si sa-i permita sa fie evacuat in strainatate pentru un tratament medical urgent, asa cum au facut in august 2020. Reafirmam ca guvernul rus este responsabil pentru viata si sanatatea dlui Navalnii in timpul detentiei sale", scriu ei intr-un comunicat.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

