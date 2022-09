Stiri pe aceeasi tema

- Mobilizarea militara partiala anuntata de presedintele rus Vladimir Putin va duce la o „enorma tragedie”, a denuntat miercuri cel mai important opozant al acestuia, Aleksei Navalnii, aflat intr-o inchisoare de inalta securitate, calificand ofensiva Rusiei in Ucraina un „razboi criminal esuat”, potrivit…

- Ministrul Apararii Federației Ruse, Serghei Soigu, a explicat ce urmeaza dupa ce președintele Vladimir Putin a anunțat miercuri, 21 septembrie, „mobilizarea parțiala” . Citat de ziarul moscovit Kommersant , șeful apararii Federației Ruse a explicat puncte din discursul liderului de la Kremlin. „Vreau…

- De la 1 septembrie, Forțele Armate ale Ucrainei au eliberat mai mult de 1.000 de km din teritoriul țarii, a declarat președintele Volodimir Zelenski in discursul de joi noapte, 8 septembrie. „Astazi am organizat o noua reuniune a Comandamentului Suprem. In primul rand, in ceea ce privește acțiunile…

- Europarlamentarul Eugen Tomac (PMP) i-a transmis o scrisoare deschisa prim-ministrului Nicolae Ciuca, prin care ii cere sa interzica de urgența acordarea vizelor pentru cetațenii ruși pe teritoriul Romaniei și sa ia masuri pentru interzicerea totala a prezenței turiștilor rusi in UE. „Domnule Prim-ministru,…

- Dmitri Medvedev, un aliat important al presedintelui rus Vladimir Putin, a declarat vineri ca Moscova nu isi va opri campania militara in Ucraina chiar daca Kievul ar renunta oficial la aspiratiile sale de a adera la NATO, informeaza Reuters. Fostul presedinte Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte…

- Daria Kasatkina (25 de ani, 12 WTA) și jurnalistul Vitya Kravchenko au purtat un dialog emoționant cu privire la razboiul declanșat de Vladimir Putin in Ucraina. Kasatkina și Kravchenko s-au intalnit in afara Rusiei. Dupa antrenament, avand decor un teren de zgura, cei doi au purtat o discuție deschisa…

- Dupa cum relateaza Tass, Vladimir Putin este mulțumit de operațiunea militara speciala declanșata in Ucraina, chiar daca, iata, conflictul a ajuns la a 127-a zi. „Scopul operațiunii este de a elibera Donbassul, de a spori apararea locuitorilor din regiune și de a crea condiții care sa garanteze securitatea…