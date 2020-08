Stiri pe aceeasi tema

- Un avion medical a plecat din Germania vineri dimineata pentru a-l aduce pe Aleksei Navalnii din Siberia, unde opozantul rus se afla intr-un spital la reanimare, a informat presa germana, citata de France Presse, scrie agerpres.ro. Avionul a parasit Nurnberg (sudul Germaniei) la ora 3.11 (1.11 GMT),…

- Directorul medical de la Spitalul de Boli Infecțioase Brașov și-a exprimat dezamagirea profunda cu privire la discursul anti-masca al lui Cristi Puiu de la TIFF din Cluj-Napoca. Medicul a sanctionat si aplauzele furtunoase cu care a fost primit indemnul regizorului.

- Pacienta era internata de zece zile in spitalul din Valea Iașului, dar evoluția bolii era mulțumitoare. Probleme mai mari are soțul sau, infectat de asemenea cu SARS-COV2. Medicul curant spune ca a stat de vorba cu pacienta in dimineața tragediei, dar aceasta nu parea sa aiba un moral foarte…

- Reporter: La inceput au fost rostogolite informatii conform carora copii nu ar fi afectati de acest virus. Cat de afectati sunt si cum le este influentata starea de sanatate pe viitor? Medic Florin Rosu: SARS COV2 nu ocoleste copiii, acestia dezvolta boala, pana acum au facut doar forme usoare, care…

- Un barbat de 45 de ani din judetul Galati care a nu respectat masura izolarii la domiciliu si a plecat intr-o localitate invecinata sa isi vada sotia si copiii a provocat scandal dupa ce jandarmii l-au dus intr-un centru de carantina, de unde a incercat sa fuga, sarind de pe geam. Dus la spital pentru…

- Medicii din Marea Britanie vor testa eficienta tratamentelor cu Ibuprofen pentru a vedea daca acest medicament antiinflamator are capacitatea de a diminua dificultatile respiratorii in cazul pacientilor diagnosticati cu COVID-19 si care prezinta simptome severe, informeaza Reuters. Testele vizeaza o…

- Doctorul Virgil Musta face o analiza la trei luni de la declanșarea pandemiei de SARS-Cov2. Medicul din Timișoara, care lupta cu Covid-19 inca de la apariția primului caz din vestul țarii, transmite ca la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara toți cei care au fost infectați cu Covid-19…

- Medicii au diagnosticat sindromul inflamator la un pacient de 20 de ani din San Diego. In plus, un pacient de 25 de ani din New York a fost și el diagnosticat, potrivit The Washington Post. Alte cazuri similare au fost anunțate și la pacienți de aceeași varsta care erau internați la Centrul Medical…