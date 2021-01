Stiri pe aceeasi tema

- Aleksei Navalnii, unul dintre principalii opozanti ai Kremlinului, a declarat marti ca Administratia penitenciarelor din Rusia i-a cerut unui tribunal incarcerarea lui pentru presupusa incalcare a termenilor sentintei cu suspendare pe care o efectueaza, transmite Reuters. In luna decembrie, Administratia…

- O ancheta pentru ”frauda pe scara larga” a fost deschisa in Rusia, vizandu-l pe opozantul Alexei Navalnii, care este in convalescenta in Germania dupa ce ar fi fost otravit, au anuntat autoritatile de la Moscova. Navalnii denunta o “isterie” a Kremlinului, informeaza AFP.

- Serviciul pentru penitenciare din Rusia i-a transmis luni opozantului rus Aleksei Navalnîi un avertisment de ultim moment: sa revina imediat din Germania pentru a se prezenta marți dimineața la un birou din Moscova, altfel va fi încarcerat daca se va întoarce dupa acest termen, având…

- Serviciul pentru penitenciare din Rusia l-a avertizat luni pe criticul Kremlinului Alexei Navalnii ca, daca nu va reveni din Germania pentru a se prezenta marti dimineata la un birou din Moscova, va fi incarcerat daca se va intoarce dupa acest termen, avand in vedere ca executa o pedeapsa de inchisoare…

- Rusia respecta alegerea poporului Republicii Moldova si spera ca va stabili o relatie de lucru cu Maia Sandu, candidata care l-a invins pe presedintele in functie Igor Dodon in alegerile desfasurate duminica, a indicat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza Reuters, potrivit…

- Moscova este din nou condamnata la CEDO pentru „tratamente degradante” aplicate lui Aleksei Navalnîi.Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat din nou marti Rusia pentru „tratamente degradante” aplicate lui Aleksei Navalnîi, opozantul numarul…

- Kremlinul a declarat joi ca sanctiunile impuse de catre Uniunea Europeana impotriva unor inalti responsabili rusi apropiati presedintelui Vladimir Putin reprezinta o masura deliberata si inamicala la adresa Moscovei, promitand un raspuns care sa corespunda cel mai bine intereselor Rusiei, relateaza…

- Printre oficialii rusi vizati de sanctiunile Uniunii Europene pentru otravirea opozantului rus Aleksei Navalnii, un critic virulent al Kremlinului, figureaza seful Serviciului Federal de Securitate (FSB) din Rusia si primul adjunct al sefului administratiei prezidentiale ruse, a declarat miercuri, sub…