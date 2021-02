Stiri pe aceeasi tema

- Principalul adversar al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, vizat de mai multe proceduri judiciare, a primit doua condamnari sâmbata, una care a vizat confirmarea în apel a pedepsei sale cu închisoarea, care a fost doar ușor redusa, iar alta vizând plata unei amenzi penale pentru…

