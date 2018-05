Stiri pe aceeasi tema

- Aleksei Navalnîi, unul dintre liderii opozitiei din Rusia, a fost retinut sâmbata de politie, în cursul unui protest fata de politicile presedintelui Vladimir Putin, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia nu isi doreste o noua cursa a inarmarii si va face tot posibilul pentru a rezolva diferendele cu alte state, aparandu-si in acelasi timp interesele nationale, a declarat luni presedintele Vladimir Putin, potrivit Reuters. La o intalnire cu oponentii pe care i-a invins la scrutinul de duminica,…

- Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii a anuntat ca boicoteaza alegerile prezidentiale si i-a indemnat si pe alti rusi sa faca la fel ca el, scrie The Associated Press, potrivit Agerpres.Candidatura lui Navalnii in acest scrutin a fost interzisa din cauza unei condamnari penale, pe care o…

- Un tribunal din Ungaria a condamnat un barbat cu dubla cetatenie siriana si cipriota la o pedeapsa de sapte ani de inchisoare pentru trecere ilegala a frontierei si complicitate la un act terorist in cursul confruntarilor cu politia in septembrie 2015, relateaza agentia Reuters. Ahmed Hamed facea…