- Sambata, un mesaj de pe YouTube anuntat ca canalul Duma a fost "inchis pentru o incalcare a termenilor de utilizare a serviciului YouTube". „Din cate se pare, YouTube si-a semnat singuri mandatul. Salvati continutul, transferati-l (pe) platformele rusesti. Si grabiti-va", a declarat purtatoarea de cuvant…

- Autoritatea rusa de reglementare a telecomunicatiilor a anuntat joi ca interzice companiei Google sa isi faca publicitate in Rusia, acuzand platforma YouTube ca difuzeaza informatii false despre fortele ruse din Ucraina, potrivit AFP. Moscova desfasoara o campanie ampla de reprimare a difuzarii de informatii…

- Ministerul rus al Justiției a adaugat luni postul public de televiziune german Deutsche Welle pe lista organizațiilor media pe care le catalogheaza ca fiind „agenți straini”, o eticheta care presupune ca media vizata sa publice un act de declinare a raspunderii pe tot ce publica, noteaza Reuters .…

- Reuters exclude TASS din piata sa de afaceri pentru clienti, conform unui mesaj transmis miercuri personalului Reuters. Aceasta pe fondul criticilor tot mai mari privind modul in care agentia de presa de stat din Rusia descrie razboiul din Ucraina. „Credem ca continutul TASS disponibil pe Reuters Connect…

- Serviciul de control al presei din Rusia a blocat luni accesul la site-ul canalului francez Euronews, fiind cea mai recenta media interzisa in Rusia, pe fondul controlului sporit asupra informatiilor necontrolate de stat legate de invazia Ucrainei, relateaza Agerpres , care citeaza AFP. Potrivit agentiilor…

- Autoritatea rusa de reglementare a telecomunicatiilor, Roskomnadzor, a blocat site-urile a inca 13 instituții de presa, relateaza AFP, intr-un moment in care Moscova isi inaspreste controlul asupra informatiilor publicate online despre conflictul din Ucraina. Cunoscutul site de investigatii Bellingcat,…

- La miezul nopții, pe 14 martie, Rusia a blocat rețeaua de socializare Instagram. Decizia a fost luata de Roskomnadzor, serviciul federal rus de comunicații. Roskomnadzor a anunțat pe 11 martie ca accesul la Instagram va fi limitat de la ora 00:00, pe 14 martie, utilizatorii avand la dispoziție doua…

