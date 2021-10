Stiri pe aceeasi tema

- Politicianul rus de opozitie si activistul anticoruptie Aleksei Navalnii, in prezent incarcerat, a fost declarat miercuri laureatul din 2021 al premiului Saharov pentru libertatea de gandire al Parlamentului European, a anuntat conducerea legislativului comunitar. Vicepresedinta PE Heidi Hautala…

- Opozantul rus Alexei Navalnii este laureatul premiului Saharov a fost declarat miercuri laureatul din 2021 al premiului Saharov pentru libertatea de gandire al Parlamentului European pentru eforturile sale de a lupta impotriva modului discretionar de a guverna al presedintelui rus Vladimir Putin, potrivit…

- Rusia a anunțat ca este pregatita sa atenueze criza enegetica de pe continentul european, dupa ce prețul gazelor a explodat. Analiștii spun ca este o dovada a faptului ca UE ramane dependenta de gazul rusesc. Saptamana trecuta, președintele Vladimir Putin a declarat ca Rusia este pregatita sa atenueze…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a fost nominalizat luni pentru Premiul Saharov acordat de Parlamentul European, in contextul in care alesii europeni doresc sa mentina atentia publica asupra miscarii prodemocratie care a fost interzisa in Rusia, a relatat luni Reuters. In varsta de 45 de ani, Navalnii…

- EUObserver noteaza ca alegerile legislative din Rusia reprezinta un test de autoritate pentru președintele Vladimir Putin. De asemenea, The Wall Street Journal crede ca menținerea autoritații partidului afiliat lui Putin intarește poziția liderului rus in 2024. Anul 2024 este cel cand președintele Vladimir…

- Parlamentul European (PE) a adoptat o rezolutie prin care cere Uniunii Europene (UE) sa fie pregatita sa nu recunoasca rezultatul alegerilor legislative din Rusia, in cazul unei incalcari a reglementarilor internationale, relateaza Euronews, potrivit news.ro. ”Exista, in prezent, un fel de…

- Opozantul rus Aleksei Navlnîi a descris condițiile detenție ca fiind de o ”violența psihologica” demna de un ”lagar chinezesc de munca” într-un interviu publicat miercuri în New York Times, primul de când a intrat în închisoare în ianuarie…

- In baza unei decizii a Parchetului general, «jandarmul» internetului rus, Roskomnadzor, a blocat concomitent 49 situri web avand legaturi cu opozantul cel mai vehement al Kremlinului și al lui Vladimir Putin personal, Aleksei Navalnii, aflat in prezent in inchisoare pentru doi ani și jumatate in urma…