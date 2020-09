Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a anuntat luni ca noviciok a fost gasit atat in organismul sau, cat si pe corpul sau, si a cerut Moscovei sa-i restituie imbracamintea pe care o purta in ziua in care a fost otravit - o ”proba vitala”, reateaza AFP.”Inainte de a fi autorizat sa fiu adus in Germania,…

- Echipa lui Aleksei Navalnii a anuntat joi ca urmele agentului neurotoxic cu care a fost otravit opozantul rus au fost gasite pe o sticla de plastic, pe care a luat-o din camera de hotel in care acesta s-a cazat la Tomsk in Siberia, relateaza AFP.Citește și: PSD schimba foaia la parlamentare.…

- Aleksei Navalnii, considerat adversarul nr.1 al Kremlinului, planifica sa se intoarca in Rusia din Germania, unde se afla spitalizat la clinica Charite dupa o presupusa otravire luna trecuta in cursul unei calatorii in Siberia, a indicat purtatoarea sa de cuvant Kira Iarmis intr-o postare marti pe…

- Germania are dovezi clare ca opozantul rus Aleksei Navalnii a fost otravit cu un agent neurotoxic din categoria Noviciok, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului de la Berlin, citat de Reuters si DPA.

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a fost victima unei tentative de asasinat cu agentul neurotoxic Noviciok, a confirmat miercuri seara cancelarul german Angela Merkel, adaugand ca Rusia va trebui sa raspunda la ''intrebari dificile'' legate de acest atac, potrivit Reuters si DPA, anunța AGERPRES.''Este…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a fost otravit cu noviciok, un agent neurotoxic, acuza Guvernul German, transmite BBC News, potrivit news.ro.Teste toxicologice arata ”fara echivoc proba” unui agent neurotoxic din grupul noviciok, a anuntat Belinul. Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana…

- Politicianul rus de opozitie Aleksei Navalnii se afla in coma intr-un spital din Siberia, dupa ce a baut o ceasca de ceai in care, potrivit purtatoarei sale de cuvant, ar fi fost pusa otrava.

- Aleksei Navalnii, una dintre cele mai cunoscute figuri ale opoziției din Rusia, este la spital, in stare de inconștiența, suspiciunea fiind ca a fost otravit, a anunțat purtatoarea sa de cuvant, informeaza BBC, citeaza digi24.ro.