Alexei Navalnii a declarat luni ca o comisie a penitenciarului in care este incarcerat l-a desemnat „extremist" și „terorist"El a spus ca a fost convocat in fața unei comisii care a votat in unanimitate in favoarea schimbarii statutului sau de deținut. Desemnarea marcheaza o noua escaladare a presiunii oficiale impotriva celui mai proeminent critic intern