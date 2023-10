Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit si sase au fost ranite joi, 12 octombrie, in sudul Ungariei, in apropiere de granita cu Serbia, cand o masina care transporta migranti ilegali a lovit un copac si s-a rasturnat, a anuntat politia ungara, relateaza Reuters și News.ro . Masina, care avea un numar de inmatriculare…

- Guvernul polonez a precizat joi ca intentioneaza sa livreze arme Ucrainei in conformitate cu angajamentele sale, dupa confuzia initiala provocata de declaratiile facute de premierul Mateusz Morawiecki miercuri seara, la postul privat de televiziune Polsat News. ”In legatura cu intrebarile despre livrarile…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a calificat joi drept "stupid" ca Polonia si statele baltice sa ceara expulzarea grupului paramilitar Wagner de pe teritoriul Belarusului dupa moartea liderului mercenarilor, Evgheni Prigojin, in urma prabusirii unui avion, relateaza AFP si Reuters, scrie Agerpres."Liderii…

- Peste 200 de centre de inrolare militara au fost perchezitionate in Ucraina pentru a eradica un sistem de coruptie ce permite celor chemati in armata sa scape de aceasta, a anuntat marti Parchetul, in plina contraofensiva ucraineana, informeaza AFP. „Fortele de ordine au descoperit sisteme de coruptie…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat vineri ca a ordonat guvernului sau sa reia contactele cu Polonia, in pline tensiuni frontaliere intre aliatul Moscovei si statul vecin membru NATO, relateaza AFP."Este necesar sa discutam cu polonezii. I-am ordonat prim-ministrului sa-i contacteze",…

- Președintele din Belarus, Aleksandr Lukașenko, a discutat la Moscova cu omologul rus, Vladimir Putin, situația de pe frontul din Ucraina, dar și problemele pe care le ridica prezența mercenarilor Wagner in țara unde s-au regrupat dupa rebeliunea armata de

- Presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko, i-a spus duminica lui Vladimir Putin ca mercenarii Wagner care se afla in tara au inceput sa il "streseze", deoarece acestia vor sa "mearga in Occident" intr-o "excursie", relateaza CNN."Poate ca nu ar fi trebuit sa o spun, dar o voi face. Wagnerii au inceput…

- Presedintele rus Vladimir Putin a estimat vineri ca livrarile de arme occidentale nu au ajutat Ucraina sa avanseze pe front in contraofensiva sa contra trupelor ruse si care deocamdata nu a condus la „niciun rezultat”, relateaza agentiile de presa straine. „Astazi, este evident ca sustinatorii occidentali…