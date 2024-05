Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a suspendat prin decret participarea Belarusului, cel mai apropiat aliat al Rusiei, la Tratatul Fortelor Armate Conventionale din Europa (FCE) din 1990, relateaza AFP. Acest decret, semnat la 24 mai, a fost publicat miercuri pe site-ul oficial al informatiilor…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a amenintat marti Europa cu consecinte grave daca tarile NATO vor permite Ucrainei sa foloseasca armamentul occidental pentru a ataca tinte pe teritoriul rus, transmit agentiile AFP si EFE.

- Presedintele chinez Xi Jinping a ajuns marti seara cu un avion special la Belgrad, a doua oprire in cadrul turneului sau european. Cand a aterizat, liderul chinez a fost așteptat cu covorul roșu, muzica și dansuri populare sarbești, potrivit imaginilor transmise de Reuters.Xi Jinping a aterizat la Belgrad…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, in timpul unei intalniri de la Moscova cu liderul belarus Aleksandr Lukașenko, ca Moscova incearca sa rezolve conflictele pe cale pașnica și a calificat drept „un spectacol ciudat” conferința de pace pentru Ucraina din Elveția, unde Rusia nu va fi prezenta,…

- La 75 de ani de la inființarea Alianței Atlantice, razboiul s-a intors in Europa din cauza agresiunii militare a Rusiei impotriva Ucrainei, insa NATO iși menține superioritatea militara cu rol de descurajare fața de orice potențial adversar, considera președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Prin atacul…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, un aliat apropiat al Rusiei, a declarat marti ca autorii atentatului de la sala de concerte de langa Moscova au incercat mai intai sa fuga in Belarus, in timp ce Moscova sustine doar ca acestia voiau sa treaca in Ucraina, relateaza France Presse.

- Tarile membre ale NATO nu furnizeaza "suficiente munitii" pentru Ucraina, iar acest lucru are "consecinte in fiecare zi pe campul de lupta", a avertizat joi secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, informeaza Agerpres, care preia France Presse."Ucrainenii nu duc lipsa de curaj,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat joi un decret autorizand demobilizarea recrutilor care s-au alaturat armatei inainte de invazia Rusiei din februarie 2022 si si-au incheiat deja serviciul, intr-un moment in care recrutarea este o problema deosebit de sensibila, noteaza AFP. Este…