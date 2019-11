Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au afirmat joi ca au identificat "activitați rusești", în special pe rețelele sociale, care urmaresc "exacerbarea diviziunilor" în Chile, țara care se confrunta cu o grava criza politica și sociala, scrie AFP.Președintele american a discutat telefonic…

- Sute de persoane, inclusiv veterani rusi si americani ai cuceririi spatiale, s-au prezentat marti la Moscova pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului cosmonaut sovietic Alexei Leonov, primul om din lume care a efectuat o iesire in spatiu, in 1965, informeaza AFP. Thomas Stafford, un astronaut american…

- Membri democrati si republicani ai Comisiei pentru Alocari din Senat au anuntat ca administratia de la Casa Alba a furnizat banii miercuri noaptea. Comisia urma sa dezbata un amendament la legea cheltuielilor pentru aparare care l-ar fi impiedicat pe Trump sa mai procedeze in acest mod in viitor.…

- Rusia nu se asteapta la vreo imbunatatire a relatiilor sale cu Statele Unite dupa indepartarea lui John Bolton, a declarat miercuri adjunctul ministrului rus de Externe Serghei Riabkov citat de agentia rusa de presa RIA Novosti, relateaza Reuters.

- "Ne apropiem de finalizarea negocierilor", a declarat Putin in timpul Forumului Economic Estic, la Vladivostok (Extremul Orient rus), adaugand ca "schimbul (de prizonieri) va fi unul masiv" si ca data acestuia "va fi cunoscuta in viitorul apropiat"."Cred ca in perspectiva istorica acest…

- Consiliul Europei a primit aproape intergral datoria Rusiei pentru anii 2017 și 2018, potrivit lui Daniel Holtgen purtatorul de cuvant al Secretarului General al CoE, informeaza agenția de presa TASS. Pe 29 august, premierul rus Dmitri Medvedev a semnat decretul de plata a datoriilor Federației…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, si-a exprimat ingrijorarea cu privire la militarizarea Crimeii anexata din 2014 de Rusia, ceea ce a complicat situatia din regiunea Marii Negre, informeaza miercuri publicatia Ukrainska Pravda potrivit Agerpres. 'Suntem extrem de…

