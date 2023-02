Stiri pe aceeasi tema

- Liderul belarus Aleksandr Lukasenko, comentand vizita planificata a presedintelui american Joe Biden in Polonia, l-a invitat pe seful Casei Albe la Minsk pentru a discuta despre "incheierea razboiului" in Ucraina si a asigurat ca, in acest caz, si seful statului rus Vladimir Putin "va veni" in capitala…

- Președintele din Belarus, Alexander Lukașenko, a anunțat, joi, ca armata din țara sa se va alatura celei ruse in razboiul din Ucraina doar in cazul unui atac direct asupra Belarusului, informeaza agenția de presa Belta . „Sunt gata sa lupt alaturi de rusii de pe teritoriul Belarusului intr-un singur…

- La jumatatea lunii ianuarie, președintele american Joe Biden l-a insarcinat pe șeful CIA, William Burns, sa afle daca Ucraina și Rusia sunt pregatite sa negocieze. Reacția Kievului și a Moscovei a influențat decizia de a furniza tancuri Ucrainei, a relatat ziarul elvețian Neue Zurcher Zeitung, citat…

- Ministerul Apararii de la Minsk a spus initial ca investigheaza daca sistemele de aparare aeriana ale Belarusului au doborat racheta sau daca a fost vorba de o ratare, iar ulterior a anuntat ca racheta a fost doborata de fortele sale de aparare antiaeriana. Incidentul a avut loc intre orele locale 10.00…

- La peste 300 de zile dupa ce tara sa a fost invadata de Rusia, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a venit la Washington pentru discutii despre ceea ce ar putea urma in urmatoarele 300 de zile. Presedintele american Joe Biden si liderul ucrainean au parut sa faca un front unit, dar Biden nu l-ar…

- Președintele bielorus Aleksandr Lukașenko a blocat eforturile lui Vladimir Putin de a constrange Belarusul sa se integreze in Federația Rusa - aceasta este evaluarea think tank-ului Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) dupa intalnirea de ieri a liderilor de la Moscova și Minsk. Deși au discutat…