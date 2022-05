Stiri pe aceeasi tema

Armata rusa a trimis rachete Iskander spre granița finlandeza, informeaza Visegrad24. O coloana militara care transporta astfel de rachete a fost filmata și postata pe rețelele de socializare.

Presedintele rus Vladimir Putin a insistat vineri, intr-o convorbire la telefon cu cancelarul german Olaf Scholz, asupra "ideologiei naziste" a fortelor cu care Rusia lupta in Ucraina, justificandu-si astfle, inca o data, ofensiva in aceasta tara, relateaza AFP.

Armata ucraineana a anuntat ca Rusia desfasoara 6 nave si 2 submarine in apropierea Ucrainei in Marea Neagra, noteaza The Kiev Independent, potrivit news.ro.

Apar tot mai multe zvonuri privind o posibila lovitura de stat in Rusia. Nemulțumiți de situația in care a ajuns Rusia, oficiali FSB și foști generali ar intenționa sa puna capat razboiului și sa il inlature pe Putin de la Kremlin, scrie Mirror.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica ca mai multi oameni de afaceri rusi s-au oferit sa doneze bani pentru a ajuta Ucraina, inclusiv pentru a sprijini armata, transmite AFP.

Statele Unite au aplicat marți noi sancțiuni impotriva președintelui belarus Alexander Lukașenko, care s-a aliat cu Rusia in razboiul din Ucraina.

Armata ucraineana anunta ca a doborat luni mai multe aeronave militare rusesti, transmite marti Reuters, relateaza Agerpres.

Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat joi ca armata belarusa a anuntat ca nu va participa la operatiunea militara lansata joi de Rusia in Ucraina, relateaza AFP.