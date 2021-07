centrulnatura.ro: De ce este bine sa consumam lamai dimineata

Consumul de lamaie este recomandat atat sub forma de fruct intreg, cat si sub forma lichida, in sucuri, infuzii si uleiuri. Este de preferat consumul feliilor de lamaie dimineata impotriva hepatitei, fara a fi mancat inainte. Pentru a obtine mai mult suc, fructele trebuie lasate… [citeste mai departe]