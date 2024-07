Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a decis marti sa gratieze un german condamnat la moarte pentru „terorism” si „mercenariat”, a anuntat agentia de presa de stat Belta, potrivit bbc.com. „Presedintele Aleksandr Lukasenko a decis sa-l gratieze pe cetateanul german Rico Krieger”, a indicat Belta,…

- Premierul Armeniei, Nikol Pasinian, a declarat joi ca nici el si nici alt reprezentant oficial al tarii nu vor mai vizita Belarus atat timp cat presedintele Aleksandr Lukasenko mai este este la putere și amenința cu ieșirea din Organizatia Tratatului de Securitate Colectiva (OTSC) condusa de Rusia.

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a semnat un decret privind suspendarea de catre Belarus, cel mai apropiat aliat al Rusiei, a participarii sale la Tratatul privind Fortele Armate Conventionale din Europa (TCFE), relateaza AFP, citata de Agerpres.Semnat pe 24 mai, decretul a fost publicat miercuri…