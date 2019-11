Aleksandar Vucici: Serbia nu va adera la NATO sau CSTO Președintele Serbiei, Aleksandar Vucici, a declarat joi în cadrul unei conferințe de presa ca țara sa nu va adera nici la Alianța Nord-Atlantica (NATO), nici la Organizația Tratatului Securitații Colective (CSTO), informeaza agenția rusa de presa TASS. &"Nu ne vom schimba politica fața de Rusia. Continuam sa avem relații apropiate, nu ne vom schimba politica, nu vom adera la NATO sau CSTO&", a spus Vucici, potrivit Mediafax.



Declarațiile președintelui sârb despre relația cu Rusia vin în contextul în care Vucici a spus, tot joi, ca membri ai serviciilor ruse de informații… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

