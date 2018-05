Stiri pe aceeasi tema

- Liderii europeni au confirmat joi la Sofia ''perspectiva europeana'' de multe ori promisa tarilor din Balcani, unde Rusia incearca sa-si extinda influenta, dar fara a ascunde reticenta puternica fata de extinderea rapida a unei Uniuni Europene in plin proces de refondare, comenteaza…

- Liderii occidentului au spus, dupa negocierile de la Lausanne, in 2015, ca acordul la care au ajuns cu Teheranul este unul ”istoric”, printre prevederile acordului se numara și obligația asumata de Iran de a permite timp de 25 de ani controale extinse ale programului sau nuclear din partea Agenției…

- Prima reacție a Iranului, dupa ce Donald Trump a anunțat ca se retrage din Acordul nuclear. Presedintele Iranului spune ca tara sa va ramane in acordul nuclear, in ciuda deciziei anunțate marți seara de președintele american. Președintele Iranului, Hassan Rohani, a reacționat la scurt timp dupa ce Donald…

- Oficialii de la Consiliul Județean Hunedoara vorbesc de promovarea imaginii județului Hunedoara, cu “cu costuri minime, alegandu-se cea mai economica varianta de deplasare și participare, urmarindu-se maxima eficiența in ce privește cheltuirea banilor”. Deplasarile din 2017 nu au fost deloc low-cost…

- Supercalculatoare de inalta performanța, capabile de milioane de miliarde de operațiuni pe secunda, și care ar putea fi folosite pentru a dezvolta produse inovatoare ori pentru a depista și preveni boli sau catastrofe naturale. Inteligența Artificiala care ar putea aduce servicii medicale mai bune,…

- Prim ministrul Turciei, Binali Yildirim, a declarat joi, ca tara sa isi doreste sa adere la Uniunea Europeana insa nu cu orice costuri, adaugand ca Tucia nu va renunta la propriile valori, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- De ani de zile, Rusia a cautat sa castige influenta in Europa de Sud-Est, folosindu-se de Serbia pentru a crea un zona prietenoasa pe un continent ostil. Uniunea Europeana, in sfarsit, reactioneaza. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se angajeaza intr-un turneu in sapte natiuni din…

- Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a afirmat vineri la Sofia ca Belgradul doreste solutionarea problemei Kosovo printr-un compromis, exprimandu-i multumiri presedintelui bulgar, Rumen Radev, pentru sustinerea Serbiei pe calea aderarii la Uniunea Europeana (UE), relateaza agentia Tanjug. Aderarea…