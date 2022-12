Aleksandar Vucic: 'Sârbii din nordul Kosovo vor îndepărta joi baricadele' Sarbii din nordul Kosovo, care blocheaza drumurile de 19 zile in semn de protest fața de arestarea unui fost polițist, vor incepe sa indeparteze baricadele joi dimineața, a declarat miercuri seara președintele sarb, Aleksandar Vucic, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

