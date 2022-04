Președintele in exercițiu al Serbiei, Aleksandar Vucic, a obținut 59,5% din voturi la alegerile prezidențiale, a anunțat luni Comisia Electorala, dupa ce a numarat 87,67% din buletinele de vot, potrivit Reuters. Comisia a mai spus ca partidului lui Vucic, Partidul Progresist Sarb (SNS), a caștigat 43,4% din voturi la alegerile parlamentare. Candidatul la președinție al opoziției, Zdravko Ponoș, un fost general de armata, a obținut 17,5%, in timp ce alianța sa, Uniți pentru Victorie, a obținut 13,1%. Partidul Socialist din Serbia, partener de lunga durata in coaliția cu SNS, a ocupat locul trei…