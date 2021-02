Stiri pe aceeasi tema

- Senatul Statelor Unite a confirmat numirea in funcția de șef la Homeland Security a lui Alejandro Mayorkas, primul imigrant și prima persoana latino care ocupa aceasta funcție. De asemenea, Pete Buttigieg, fost candidat la nominalizarea democraților la prezidențialele din 2020 și fost primar al unui…

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, spune in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX care vor fi restricțiile din pandemie in perioada Craciunului, ce noi masuri vor fi luate in localitațile unde numarul cazurilor de coronavirus crește alarmant și ce spun specialiștii…

- Dar cine este Lia, sotia controversata a printului Paul de Romania, barbatul care sustine ca i se cuvine 37- din averea regala, plus partea ce i-ar fi revenit tatalui sau si urmasilor Elenei Lupescu? Nascuta in SUA, din mama romanca si tata american, Lia Georgi Triff a avut parte de o viata desprinsa…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a devansat, joi, o sedinta de evaluare a vaccinului pentru Covid-19 dezvoltat de compania Moderna, stabilind ca aceasta sa aiba loc pe 6 ianuarie si nu pe 12 ianuarie, cum era programat initial, transmite Reuters. Citește și: CCR distruge mitul pensiilor…

- Ludovic Orban, președintele PNL a facut, luni, de la sediul partidului o serie de declarații dupa consultarile de la Palatul Cotroceni. Orban a spus ca nu i-a in calcul participarea la guvernare a PSD și spune ca va continua discuțiile cu USR-PLUS și UDMR.„I-am prezentat presedintelui mandatul acordat…

- Alejandro Mayorkas, care a implinit astazi, 24 noiembrie, 61 de ani, este propunerea președintelui ales al Statelor Unite, Joe Biden, pentru postul de secretar pentru securitate interna. Mayorkas s-a nascut din tata cubanez și mama evreica din Romania, care a fugit de Holocaust in Cuba.Potrivit publicației…

- Vestea numirii in premiera a unui reprezentant al comunitatii latino-americane la conducerea Departamentului american de Securitate Interna a facut inconjurul lumii. Insa viitorul responsabil de siguranta Statelor Unite are origini si in Romania. Mai exact, mama sa a fugit din tara noastra in timpul…

- Alejandro Mayorkas va deveni prima persoana latino care va ocupa funcția de Secretar pentru Siguranța Statului (Homeland Security) din executivul american. El a fost unul dintre numele anunțate, luni, de președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, care vor face parte din viitorul cabinet. Mayorkas…