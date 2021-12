Stiri pe aceeasi tema

- Pentru managementul și gestiunea deșeurilor din județ, Consiliul Județean va aproba investiții de peste 6 milioane de lei in 2022. Doua dintre proiecte au fost demarate, dar nefinalizate. Iar altele doua sunt investiții noi. Consilierii Județeni vor avea de aprobat un proiect de investiții in valoare…

- Procurorii și polițiștii fac percheziții la samsarii de mașini din Bucuresti si din mai multe judete din țara. Sunt indicii ca 3.000 de autoturisme au fost aduse din Germania, Olanda și Belgia, fara ca statul roman sa incaseze taxele aferente pentru aceste tranzacții. Prejudiciul se ridica la șase milioane…

- Noua varianta omicron a SARS-CoV-2, ”extrem de transmisibila”, necesita o ”actiune urgenta”, avertizeaza luni ministrii Sanatatii din statele membre G7, la finalul unei reuniuni de urgenta convocata de catre Guvernul britanc, care detine presedintia rotativa a organizatiei, relateaza AFP, informeaza…

- Percheziții in Penitenciarul nr.4 Cricova, unde sunt detinuti banuiti in doua cauze penale pe faptul insușirii bunurilor, prin inșelaciune și abuz de incredere, precum si o percheziție intr-un apartament din mun. Chisinau.

- Marcel Ciolacu, liderul PSD, și Sorin Crindeanu, vicepreședinte al aceluiași partid, negociaza in aceste zile cu PNL intrarea la guvernare. Ca și punct primordial in agenda PSD de guvernare, este schimbarea sistemului de impozitare a veniturilor și averilor romanilor, justificand ca am ramas cam singura…

- Patru persoane au fost arestate si bunuri în valoare de 23 de milioane de euro au fost confiscate în Republica Ceha, România si Slovacia, într-o actiune coordonata miercuri si joi de Parchetul European (EPPO, Biroul procurorului public european), sub banuiala de formare a unei…

- Primaria din Novaci a alocat suma de 350.000 de lei pentru achiziția serviciilor de deszapezire pe drumurle publice din localitate și din zona montana Ranca. Este vorba de sezonul de iarna 2021 – 2022. Licitația va avea loc pe 25 octombrie. „Drumurile publice sunt afectate in perioada de iarna de fenomene…

- Samsarii de mașini second-hand aduse din strainatate vor fi obligați sa le declare personal la RAR și sa plateasca taxele Afacerea cu mașini second-hand aduse din strainatate și comercializate in țara ar urma sa se schimbe in urma unei noi prevederi aflate pe masa Guvernului. Cel care va aduce mașina…