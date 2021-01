Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a afirmat miercuri in fata sustinatorilor sai entuziasti ca nu-si va recunoaste „niciodata” infrangerea in scrutinul de la 3 noiembrie in fata democratului Joe Biden, afirmand din nou, fara sa prezinte vreo dovada, ca alegerile au fost insotite de fraude…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, duminica, ca va participa la protestele care vor avea loc la Washington, pe 6 ianuarie, in ziua in care Congresul se va reuni pentru a certifica voturile din Colegiul Electoral si a declara victoria in alegeri a presedintelui ales Joe Biden, transmite Reuters.

- Liderul majoritatii republicane din Senatul american, Mitch McConnell, a recunoscut marti victoria democratului Joe Biden in alegerile prezidentiale in dauna lui Donald Trump, la o zi dupa confirmarea rezultatelor scrutinului de Colegiul Electoral, transmit Reuters, AFP si DPA. ''Colegiul Electoral…

- Presedintele ales, Joe Biden, a criticat luni in mod ferm refuzul presedintelui in exercitiu Donald Trump de a-si recunoaste infrangerea in alegerile prezidentiale din SUA, inclusiv prin procesele intentate pentru a contesta rezultatul scrutinului, informeaza AFP. "Este o pozitie extrema pe care nu…

- Presedintele ales al Statelor Unite, democratul Joe Biden, a declarat marti ca nimic nu va opri transferul de putere dupa victoria sa in alegeri, relateaza Reuters si AFP. Intr-un discurs sustinut la un eveniment in Delaware, Biden a spus ca tranzitia de putere este in desfasurare, in ciuda refuzului…

- Donald Trump nu recunoaște victoria lui Joe Biden in cursa pentru Casa Alba, așa cum indica proiecțiile mass media americane, și afirma ca „aceste alegeri sunt departe de a se fi terminat”.„Știm cu toții de ce Biden se grabește sa se prezinte in mod fals drept invingator și de ce media aliata incearca…

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters.Citește și: Schimbare…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca este in desfasurare "o frauda majora" in numararea voturilor la alegerile prezidentiale, fara a oferi dovezi, si ca, "in ceea ce ma priveste", "am castigat deja", desi nicio institutie media majora nu a declarat victoria sa, comenteaza DPA. Numararea voturilor…