Ministrul de externe britanic Dominic Raab a declarat miercuri ca relatiile dintre Regatul Unit si Statele Unite sunt "in mare forma" si si-a exprimat convingerea ca legaturile se vor consolida si mai mult, indiferent daca scrutinul prezidential american va fi castigat de republicanul Donald Trump sau de democratul Joe Biden, transmite EFE. Legaturile cu SUA "vor fi din ce in ce mai bune", a apreciat Raab la postul Sky News, refuzand insa sa se pronunte in legatura cu rezultatul acestui scrutin pana cand nu vor fi numarate toate voturile. Seful diplomatiei britanice a afirmat ca are incredere…