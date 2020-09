Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Michael Bloomberg, care a cheltuit in acest an 1 miliard de dolari din banii proprii pentru candidatura sa esuata la presedintia SUA, va contribui cu cel putin 100 de milioane de dolari pentru sustinerea campaniei democratului Joe Biden impotriva republicanului Donald Trump in Florida, transmite…

- Candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden a strans peste 364 de milioane de dolari in august, depasind recordul lunar in SUA, in pofida unei campanii desfasurate in mare parte online din cauza pandemiei de COVID-19, relateaza AFP si dpa. Fostul vicepresedinte american, Partidul Democrat si comitetele…

- Candidatul democrat la presedintia SUA Joe Biden ar urma sa raporteze o colecta de fonduri record de peste 300 de milioane de dolari in luna august, relateaza marti ziarul New York Times, citand doua persoane familiarizate cu chestiunea, relateaza Reuters. Biden, care il devanseaza pe…

- Campania prezidentiala a lui Joe Biden va cheltui in total 280 de milioane de dolari pe publicitate la televiziune si social-media pana in ziua alegerilor, a anuntat miercuri biroul de campanie al candidatului democrat. Suma este mai mare decat cea alocata de rivalul sau republican, presedintele…

- Tanarul de 29 de ani din Florida a reușit sa adune in jur de 4 milioane de dolari din fondurile oferite de autoritațile americane pentru susținerea financiara a celor afectați de criza epidemica, scrie NBC News.Procurorii federali americani au pus sub acuzare un om banuit ca a obținut fraudulos in jur…

- Barack Obama a declarat marti ca "marele elan" traversand Statele Unite ar putea conduce la infrangerea lui Donald Trump in noiembrie, cu prilejul unei strangeri de fonduri online care i-a permis fostului sau vicepresedinte si candidat al Casa Alba, Joe Biden, sa adune 11 milioane de dolari, comenteaza…