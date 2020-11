Stiri pe aceeasi tema

- BUCUREȘTI, 8 nov – Sputnik. Președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, considera ca alegerile prezidențiale din SUA reprezinta o bataie de joc in adresa democrației, afirmand ca statele occidentale se vor teme sa ceara Washingtonului repetarea alegerilor. © REUTERS / Brennan Linsley, FileMoldova…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca este in desfasurare "o frauda majora" in numararea voturilor la alegerile prezidentiale, fara a oferi dovezi, si ca, "in ceea ce ma priveste", "am castigat deja", desi nicio institutie media majora nu a declarat victoria sa, comenteaza DPA. Numararea voturilor…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, a castigat marti statele California, Oregon si Washington, trei bastioane democrate din Vest, conform posturilor de televiziune CNN si Fox, preluate de AFP. Aceste trei victorii ii aduc 74 de mari electori suplimentari, ajungand la ora…

- Primele rezultate ale scrutinului prezidential din Statele Unite au fost anuntate in cele doua sate Dixville Notch si Millsfield din New Hampshire, care au dat startul simbolic al alegerilor din SUA in noaptea de luni spre marti, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Candidatul democrat Joe Biden a castigat…

- Rapperul 50 Cent a anunțat pe contul sau de Instagram ca-l susține pe Donald Trump in alegerile prezidențiale. El se arata deranjat de taxele pe care Joe Biden ar vrea sa le impuna daca ajunge președinte.Artistul a pus un screenshot din planurile lui Biden din care reiese ca cetațenii bogați…

- Liderul republicanilor din Senatul american, Mitch McConnell a dezvaluit, joi, ca nu a mai fost la Casa Alba din luna august, motivand decizia de a nu mai pași acolo prin faptul ca regulile de limitare a raspandirii coronavirusului nu sunt și nu au fost respectate, „iar acum se platește prețul pentru…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, l-a acuzat duminica pe presedintele Donald Trump ca doreste sa instaleze rapid o judecatoare conservatoare la Curtea Suprema doar pentru a putea "elimina" programul de asigurare de sanatate Obamacare in plina pandemie, transmite France Presse, relateaza…

- Joe Biden a fost nominalizat oficial marti candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, in cadrul carora se va confrunta cu Donald Trump, relateaza agerpres. ''Va multumesc foarte, foarte mult. Din toata inima. Multumesc tuturor, inseamna totul pentru mine si familia mea…