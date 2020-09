Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden se va intalni joi cu familia lui Jacob Blake, care a fost ranit recent de sapte gloante trase de forte de politie, intalnirea urmand sa aiba loc joi in timpul vizitei efectuate de Biden in orasul Kenosha din statul Wisconsin, a declarat miercuri un oficial…

- Presedintele american Donald Trump s-a intalnit marti in Kenosha, Wisconsin cu lideri ai comunitatii, comercianti, oficiali ai politiei si pastori. El a fost insotit de procurorul general William Barr si de secretarul securitatii interne Chad Wolf.

- Presedintele american, Donald Trump, nu are planuri sa se intalneasca cu familia lui Jacob Blake, un afro-american grav ranit de politie la Kenosha, in cursul vizitei sale marti in acest oras din statul Wisconsin, a informat luni purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Kayleigh McEnany, citata de AFP…

- Presedintele american, Donald Trump, nu are planuri sa se intalneasca cu familia lui Jacob Blake, un afro-american grav ranit de politie la Kenosha, in cursul vizitei sale marti in acest oras din statul Wisconsin, a informat luni purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Kayleigh McEnany, citata de AFP. "La…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat in mod oficial nominalizarea Partidului Republican la al doilea mandat, prezentandu-si rivalul, pe democratul Joe Biden, ca pe o amenintare la adresa ”maretiei Americii”, relateaza AFP, potrivit news.ro.Cu mai putin de 70 de zile inaintea alegerilor…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat miercuri trimiterea de intariri, trupe ale politiei si soldati ai Garzii Nationale impotriva ''jafurilor'' comise la Kenosha, statul Wisconsin, unde doi barbati au fost ucisi marti, in cursul celei de-a treia nopti de proteste violente, dupa ce politistii…

- Președintele american Donald Trump l-a numit pe Vladimir Putin un "jucator de șah de nivel mondial", alaturi de șefii Chinei, Turciei și RPDC, Xi Jinping, Tayyip Erdogan și Kim Jong-Un. Dupa cum transmite ria.ru, in același timp, președintele american a menționat inca o data ca concurentul sau, Joe…

- Fostul secretar de stat Colin Powell a anunțat, duminica, ca îl susține pe fostul vicepreședinte american Joe Biden la alagerile din noiembrie, fiind primul republican important care anunța ca îl susține pe rivalului lui Donald Trump, relateaza Reuters. Powell, care a condus amata SUA…