AlegeriSUA2024/Joe Biden anunţă că renunţă să se prezinte la alegerile prezidenţiale (comunicat) Presedintele american Joe Biden a anuntat ca renunta sa se prezinte la alegerile prezidentiale din 2024, un anunt socant survenit cu mai putin de patru luni inainte de alegeri si dupa saptamani in care a fost pusa sub semnul intrebarii starea sa fizica si psihica, relateaza AFP si Reuters. ‘Cred ca este in interesul partidului meu si al tarii sa ma retrag si sa ma concentrez exclusiv pe exercitarea functiilor de presedinte pana la finalul mandatului meu’, a declarat democratul in varsta de 81 de ani intr-un comunicat, anuntand ca se va adresa natiunii in cursul serii. Sambata seara, Joe Biden intentiona… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

