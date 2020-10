Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif a acuzat SUA ca vizeaza "canalele de plata ale Iranului pentru alimente si medicamente care i-au mai ramas" la dispozitie in plina pandemie de COVID-19 prin noile sanctiuni anuntate joi, informeaza Reuters. SUA au anuntat impunerea de noi…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a emis o ordonanta executiva prin care sanctioneaza persoane si entitati implicate in industria de armament din Iran, dar Franta, Marea Britanie si Germania au semnalat ca Washingtonul nu are autoritatea de a reinstitui sanctiuni in mod unilateral.

- Iranul subliniaza ”izolarea” Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a proclamat in mod unilateral o reimpunere Teheranului a sanctiunilor ONU si a amenintat sa-i pedepseasca pe cei care le incalca - un demers american respins de catre Moscova si tarile europene parte ale Acordului de la Viena din 2015…

- Statele Unite au proclamat unilateral in cursul noptii de sambata spre duminica, ca sanctiunile Natiunilor Unite contra Iranului sunt din nou in vigoare si au promis sa ii pedepseasca pe cei care le incalca, intr-un gest care risca sa mareasca izolarea lor, dar si tensiunile internationale, noteaza…

- FBI a publicat la randul sau informatii detaliate referitoare la APT39, in cadrul unei alerte publice pentru informatii. ”Regimul iranian se foloseste de Ministerul pentru Informatii ca instrument de atac impotriva civililor inocenti si a companiilor si pentru a-si promova agenda destabilizatoare in…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a denuntat marti tentativa Belarusului, lovit de proteste, de a expulza liderii opozitiei si a declarat ca Statele Unite iau in considerare sanctiuni suplimentare, noteaza AFP, conform Mediafax.Mike Pompeo a spus ca este „profund ingrijorat” de actiunea…

- Statele Unite vor incerca sa restabileasca sanctiuni impuse de ONU Iranului in cazul in care expira embargoul international asupra armamentului impus Teheranului, anunta secretarul de Stat american Mike Pompeo, relateaza AFP, potrivit news.ro.Pompeo a confirmat, intr-o audiere in Senat, ca…