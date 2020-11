Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat in algerile prezidențiale din Statele Unite, Joe Biden, l-a depașit pe Donald Trump in statul-cheie Georgia, fiind foarte aproape de victoria in cursa pentru Casa Alba. Numaratoarea voturilor nu s-a incheiat inca, iar Donald Trump trebuie sa obțina victoria in statul Georgia pentru…

- Candidatul democrat pentru Casa Alba, Joe Biden, a declarat joi ca nu are "nicio indoiala" cu privire la victoria sa asupra lui Donald Trump, odata ce toate rezultatele vor fi cunoscute, in timp ce rivalul sau republican contesta in justitie operatiunile de numarare a voturilor, relateaza AFP.''Nu…

- Candidatul democrat la presedintia americana Joe Biden si-a sporit avansul fata de republicanul Donald Trump, actualul lider de la Casa Alba, cu mai putin de o luna inainte de alegerile prezidentiale din SUA, indica un sondaj publicat marti de CNN, transmite AFP. Cu 57% din intentiile…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, l-a acuzat duminica pe presedintele Donald Trump ca doreste sa instaleze rapid o judecatoare conservatoare la Curtea Suprema doar pentru a putea "elimina" programul de asigurare de sanatate Obamacare in plina pandemie, transmite France Presse. El a cerut…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, conduce detasat in fata lui Donald Trump, in intentiile de vot ale electoratului latino-american pentru alegerile prezidentiale din 3 noiembrie din Statele Unite, potrivit unui sondaj publicat marti.

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a denuntat luni incidentele violente izbucnite in paralel cu manifestatiile impotriva rasismului, acuzandu-l in acelasi timp pe rivalul sau, Donald Trump, ca "pune paie" pe focul agitatiei sociale, scrie AFP. "A jefui nu inseamna a manifesta. A da foc nu…