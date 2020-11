Presedintele ales al SUA, democratul Joe Biden, are in vedere numirea lui Tom Donilon, fost diplomat si consilier pentru securitate nationala al fostului presedinte Barack Obama, in functia de director al CIA, informeaza joi Reuters, citand o sursa familiarizata cu acest subiect.



Pozitia CIA ar putea fi una dintre cele mai provocatoare din administratia Biden dupa ce, timp de patru ani, presedintele republican Donald Trump a acuzat agentia ca face parte dintr-o conspiratie a unui "stat profund", care urmareste sa ii submineze mandatul.



Posibilitatea ca Donilon sa primeasca…