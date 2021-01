Dupa trei ani si unsprezece luni de servicii loiale, vicepresedintele Mike Pence se va regasi miercuri in Congres sub presiunea lui Donald Trump, care ii cere sa se opuna certificarii infrangerii sale la alegerile din 3 noiembrie, relateaza France Presse.



'Sper ca marele nostru vicepresedinte sa nu ne dezamageasca', a afirmat presedintele aflat la final de mandat luni seara in Georgia. 'Este un tip formidabil', a adaugat el, dar 'daca ne dezamageste, il voi iubi mai putin'.



Intr-o postare pe Twitter de marti seara, Donald Trump a revenit. 'Vicepresedintele…