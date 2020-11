Stiri pe aceeasi tema

- Filiera Partidului Republican din Pennsylvania a cerut vineri Curtii Supreme a Statelor Unite sa opreasca numararea buletinelor de vot sosite prin posta dupa 3 noiembrie in acest stat-cheie in care democratul Joe Biden conduce in defavoarea presedintele Donald Trump, transmite AFP. In…

- Cele mai noi date dupa numaratori partiale ale voturilor la alegerile prezidentiale din SUA arata ca Joe Biden, candidatul democrat la Casa Alba, a trecut vineri in fata presedintelui Donald Trump si in statul Pennsylvania, transmite Reuters. Pennsylvania este al doilea stat dintre cele in care cursa…

- Echipa de campanie a lui Donald Trump solicita Curtii Supreme sa intervina in Pennsylvania care a obtinut printr-o decizie judecatoreasca permisiunea de a numara buletine de vot stampilate pana in ziua alegerilor timp de trei zile. Biden este pe cale sa castige si Michigan dupa ce a obtinut Wisconsin.…

- Echipa de campanie a candidatului democrat la presedintia SUA, Joe Biden, l-a atacat miercuri pe presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, care a parut sa ameninte cu o batalie in instanta pentru a opri inregistrarea voturilor, avertizand ca si democratii au avocati care vor lupta pentru…

- Drumul presedintelui SUA, Donald Trump, spre o victorie in scrutinul prezidential trece prin Pennsylvania, unul dintre statele determinante, asupra caruia liderul de la Casa Alba se concentreaza in contextul diferentei mai mici fata de Joseph Biden in preferintele de vot, conform Financial Times…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, le-a cerut duminica senatorilor sa nu voteze in legatura cu postul vacant de la Curtea Suprema a Statelor Unite "inainte ca americanii sa isi fi ales presedintele", noteaza AFP. Dorinta presedintelui Donald Trump de a o inlocui pe judecatoarea Ruth Bader…

- Americanii trebuie sa-si iubeasca tara si sa o protejeze in fata amenintarilor, pentru simplul motiv ca ea este cea mai mareata din lume. Aceasta este principala idee pe care s-a bazat explozivul discurs al presedintelui SUA Donald Trump (foto 1) joi, 27 august 2020, dupa ce Partidul…

- Intr-o postare pe blog, TikTok a argumentat ca interdictia impiedica dreptul companiei la un proces echitabil, care este garantat de al cincilea amendament al Constitutiei. TikTok a adaugat ca decretul presedintelui Donald Trump, semnat in aceasta luna in bazaa unei legi referitoare la urgenta economica…