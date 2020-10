#alegeriSUA Twitter difuzează mesaje preventive despre alegerile americane Reteaua sociala Twitter, in perspectiva alegerilor americane de la 3 noiembrie, difuzeaza evidentiat pe fluxul sau de stiri, cu incepere de luni, mesaje destinate sa previna utilizatorii asupra unor posibile manevre de dezinformare privind votul prin corespondenta si rezultatul scrutinului, noteaza AFP.



Platforma de microblogging, care si-a inmultit in ultimele luni masurile pentru a incerca sa limiteze mesajele eronate despre alegeri, sustine ca doreste sa ii ajute pe internauti "sa ramana informati despre aceste subiecte esentiale", potrivit contului oficial TwitterSupport.

