#alegeriSUA: Twitter ar putea elimina postările prin care se proclamă victoria înainte de certificarea rezultatelor Twitter a anuntat joi ca a decis sa retraga sau "sa eticheteze mesajele false sau inselatoare", care submineaza increderea publicului in alegeri, inclusiv eventuale postari prin care este revendicata victoria inainte ca rezultatele sa fie certificate de catre autoritati, relateaza AFP. Reteaua de socializare isi inaspreste astfel din nou reglementarile privind dezinformarea odata cu apropierea alegerilor prezidentiale din SUA de la 3 noiembrie, care ar putea declansa tensiuni daca numararea voturilor ar dura mai multe zile sau chiar mai multe saptamani. Sunt vizate trei tipuri de afirmatii: mesajele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Twitter a anuntat joi ca a decis sa retraga sau "sa eticheteze mesajele false sau inselatoare", care submineaza increderea publicului in alegeri, inclusiv eventuale postari prin care este revendicata victoria inainte ca rezultatele sa fie certificate de catre

- Twitter a anuntat joi ca a decis sa retraga sau "sa eticheteze mesajele false sau inselatoare", care submineaza increderea publicului in alegeri, inclusiv eventuale postari prin care este revendicata victoria inainte ca rezultatele sa fie certificate de catre autoritati, relateaza AFP.Reteaua…

- Operatorul celei mai mari retele de socializare din lume va continua sa permita campaniile si reclamele politice aflate deja in sistem si va permite modificarea sumelor alocate acestora si tintirea utilizatorilor, dar va bloca ajustarea continutului reclamelor sau designul acestora. Facebook va crea…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca oamenii care voteaza prin posta trebuie sa mearga la sectiile de votare pentru a se asigura ca votul lor a fost numarat, la o zi dupa remarcile controversate in care le-a sugerat oamenilor sa voteze de doua ori - prin posta si in persoana, relateaza…

- Reteaua de socializare TikTok, pe care administratia Donald Trump o acuza de spionaj, si-a intensificat luni campania de comunicare prin intermediul unui nou site si a unui cont Twitter dedicat combaterii "zvonurilor" la adresa sa, informeaza AFP, citata de Agerpres. "Având în…

- Ciocniri violente au avut loc intre politie si protestatari duminica noapte in marile orase din Belarus dupa ce presa de stat a anuntat ca presedintele Aleksandr Lukasenko, la putere de 26 de ani, era gata sa castige un al saselea mandat consecutiv, relateaza luni dpa citata de Agerpres. Peste 50 de…

- Liverpool a caștigat matematic titlul in Anglia dupa 30 de ani, primul din era Premier League. Cu 7 etape inainte de final, trupa lui Klopp are 23 de puncte avans fața de City. „Cormoranii” au profitat de victoria lui Chelsea in fața echipei lui Guardiola, scor 2-1. Așteptarea fanilor lui Liverpool…

- Rețeaua sociala Twitter a etichetat o postare a președintelui SUA, Donald Trump, drept „manipulatoare”. Este a treia oara intr-o luna cand rețeaua sociala ia masuri impotriva lui Trump, dupa ce și Facebook a anunțat ca a șters reclame platite ale campaniei lui Donald Trump pentru ca infațișau un simbol…