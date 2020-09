Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a facut un apel la boicotarea companiei Goodyear, din cauza ca angajatii unei fabrici Goodyear nu au voie sa poarte sepci cu insemnele Make America Great Again. Apelul la boicot contrazice dorinta lui Trump ca votantii lui sa cumpere doar produse americane.In plina campanie electorala,…

- Numarul persoanelor confirmate pozitiv pentru Covid-19 la nivel global a atins duminica dimineața pragul de 18 milioane. De asemenea, numarul deceselor a ajuns la aproape 700.000, scrie Mediafax.La nivel global, de la izbucnirea pandemiei si pana pe 2 august, a fost atins pragul de 18 milioane de imbolnaviri,…

- "In ceea ce priveste TikTok, o vom interzice in Statele Unite", le-a declarat Donald Trump jurnalistilor, la bordul avionului prezidential Air Force One. "Vom vedea ce se va intampla, dar avem in vedere mai multe alternative cu privire la TikTok", a spus el. Citeste si Aplicatia TikTok,…

- Presedintele american Donald Trump a atacat miercuri Fox News, acuzand postul de televiziune ca nu este recunoscator, relateaza DPA, conform agerpres.ro. "Eram in Air Force One si zburam spre marele stat Texas, unde tocmai am aterizat. Este incredibil ce vezi la Fox News", a scris pe Twitter liderul…

- Presedintele american Donald Trump este dispus sa ia in considerare acordarea unui ajutor suplimentar pentru redeschiderea scolilor, a afirmat luni consilierul economic al Casei Albe Larry Kudlow, transmite Reuters potrivit Agerpres. "Presedintele a spus ca este deschis la sugestii privind o suplimentare…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca nu se gandeste la o posibila noua faza a acordului comercial dintre Statele Unite si China, el adaugand ca relatia dintre cele doua tari ”a fost deteriorata grav” de pandemia de coronavirus, relateaza CNBC.Citește și: VERDICT POLITIC…

- Candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden il acuza pe presedintele republican Donald Trump ca va incerca sa fure alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie si ca ar putea refuza sa recunoasca rezultatul, daca va pierde.Joe Biden, in varsta de 77 de ani, a spus intr-un interviu ca este ingrijorat ca…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca isi va relua campania electorala saptamana viitoare in Tulsa, statul Oklahoma, in primul sau miting dupa ce marile adunari publice au fost interzise in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza joi dpa. Intr-un discurs in timpul unui eveniment organizat…