- Cindy McCain, vaduva senatorului american John McCain, a devenit marti cea mai recenta voce proeminenta din randul republicanilor care si-a anuntat sprijinul fata de candidatul democrat Joe Biden in tentativa acestuia de a-l disloca pe presedintele Donald Trump de la Casa Alba in urma alegerilor din…

- Presedintele american, Donald Trump, care a reafirmat ca un vaccin impotriva COVID-19 ar putea fi disponibil inainte de alegerile de la 3 noiembrie, i-a acuzat luni pe candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, si pe candidata la vicepresedintie, Kamala Harris, ca dezvolta o "retorica anti-vaccin…

- Joe Biden il acuza pe Donald Trump ca "a alimentat" violentele care au izbucnit in SUA in contextul manifestatiilor din ultimele zile, afirmand ca "esecul sau de a face apel la proprii sustinatori sa nu mai actioneze ca o militie armata" il face un presedinte "slab", relateaza AFP. "El nu poate opri…

- Fostul presedinte al SUA, Barack Obama, este hotarat sa-si exercite intreaga influenta pentru ca Donald Trump sa nu aiba decat un singur mandat la Casa Alba, comenteaza France Presse.Fostul presedinte democrat isi inmulteste initiativele pentru a dinamiza campania fostului sau vicepresedinte,…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, cu mai putin de patru luni pana la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie. Schimbarea survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden,…

