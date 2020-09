Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a acuzat luni pe contracandidatul sau la alegerile din noiembrie, fostul vicepresedinte democrat Joe Biden, ca este controlat din umbra de persoane neidentificate, transmite dpa.

- Joe Biden il acuza pe Donald Trump ca "a alimentat" violentele care au izbucnit in SUA in contextul manifestatiilor din ultimele zile, afirmand ca "esecul sau de a face apel la proprii sustinatori sa nu mai actioneze ca o militie armata" il face un presedinte "slab", relateaza AFP. "El nu poate opri…

- Prima doamna a SUA și Ivanka Trump au ajuns in atenția internauților, dupa un schimb de priviri de la Convenția Republicanilor, in cadrul careia Donald Trump a fost nominalizat oficial drept candidat pentru un nou mandat. Presa de peste Ocean a scris in repetate randuri despre rivalitatea dintre prima…

- Conventia Nationala a Partidului Democrat, in cea mai mare parte a sa in format virtual, incepe luni in Milwaukee, statul Wisconsin, si va culmina cu nominalizarea oficiala a lui Joe Biden drept candidat la functia de presedinte al SUA la scrutinul din noiembrie in care se va confrunta cu actualul…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut amanarea alegerilor prezidențiale din 2020, scrutin in care urmeaza sa se confrunte cu fostul vicepreședinte Joe Biden, pe motiv ca votul prin corespondența ar putea duce la fraudarea alegerilor, relateaza...

- Presedintele american Donald Trump a atacat miercuri Fox News, acuzând postul de televiziune ca nu îi este recunoscator, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Desi Trump apare frecvent la emisiunea de dimineata "Fox & Friends" si poate conta pe grila de seara a retelei de televiziune…

- Președintele american, Donald Trump, a fost, sambata, in vizita la spitalul militar Walter Reed, purtand pentru prima oara de la inceputul pandemiei de coronavirus masca de protecție, noteaza BBC.”Nu am fost niciodata impotriva maștilor, dar cred ca este un loc și un timp pentru asta”, a precizat Donald…