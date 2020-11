Stiri pe aceeasi tema

- „Timpul va spune”: Donald Trump a vorbit vineri pentru prima data despre posibilitatea unei infrangeri prezidențiale impotriva lui Joe Biden, potrivit AFP, noteaza Hotnews. Președintele a ținut o conferința de pe peluza Casei Albe despre pandemia de Covid-19, primul sau discurs public de la anunțarea…

- Observatorii electorali internationali ai Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) l-au acuzat joi pe presedintele american Donald Trump de ''abuz flagrant de putere'' intrucat candidatul republican in alegerile prezidentiale din SUA a solicitat oprirea numararii…

- Președintele SUA, Donald Trump, externat luni dupa o spitalizare de trei zile din cauza unei infecții cu coronavirus, a declarat sâmbata, în timpul unui eveniment public asemanator unui miting electoral de la Casa Alba, ca se simte bine. În fața unei mulțimi care striga „înca…

- Presedintele american Donald Trump se pregatea vineri sa isi reia campania electorala pe teren, la numai o saptamana dupa ce a fost internat in spital din cauza infectarii cu coronavirus, relateaza Reuters. Nu este inca clar daca el mai este contagios si daca personalul sau de campanie a reusit sa programeze…

- Noi cazuri de coronavirus au fost depistate la Casa Alba, printre apropiații președintelui american Donald Trump, recent externat. Un consilier de la Casa Alba pe nume Stephen Miller si un inalt oficial militar sunt infectati cu coronavirus, relateaza BBC . Stephen Miller a stat izolat timp de cinci…

- Casa Alba a anuntat joi ca Donald Trump va accepta rezultatul alegerilor prezidentiale din noiembrie, transmite Reuters. Cu o zi in urma, presedintele Statelor Unite refuzase sa se angajeze ca va accepta o eventuala infrangere in confruntarea cu candidatul democrat, fostul vicepresedinte…

- Președintele american Donald Trump a numit cel mai greu moment in timpul primului sau mandat in funcția de șef al statului. El a declarat acest lucru la postul de televiziune ABC, transmite RIA "Novosti". "Fara indoiala, cel mai greu a fost in perioada COVID-19 sau, așa cum o numesc, virusul chinez,…

- Presedintele american, Donald Trump, nu are planuri sa se intalneasca cu familia lui Jacob Blake, un afro-american grav ranit de politie la Kenosha, in cursul vizitei sale marti in acest oras din statul Wisconsin, a informat luni purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Kayleigh McEnany, citata de AFP…