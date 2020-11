Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a criticat noile masuri de izolare luate in Europa pentru limitarea raspandirii coronavirusului, pe care le-a numit „draconice”, avertizand ca Joe Biden, rivalul sau in alegerile de marti, va imita aceste masuri dure si va zdrobi economia.

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a criticat noile masuri de izolare luate in Europa pentru limitarea raspandirii coronavirusului, pe care le-a numit "draconice", avertizand ca Joe Biden, rivalul sau in alegerile de marti, va imita aceste masuri dure si va zdrobi economia, relateaza…

- Donald Trump si Joe Biden s-au confruntat pe subiectul gestionarii pandemiei de coronavirus si s-au acuzat reciproc de coruptie, in ultimul lor duel televizat, cu 12 zile inainte de alegerile prezidentiale din SUA, relateaza AFP. "Cineva care este responsabil de atatia morti nu trebuie…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, i-a indemnat vineri pe americani "sa nu faca pe grozavii " si sa poarte masca, dupa anuntul ca presedintele Donald Trump a fost testat pozitiv la COVID-19, noteaza AFP. Fostul vicepresedinte al lui Barack Obama a fost testat negativ vineri dimineata,…

- Comisia insarcinata cu organizarea dezbaterilor electorale in SUA a anuntat miercuri noi masuri cu scopul de a "mentine ordinea" in viitoarele dueluri televizate, dupa prima confruntare dintre cei doi candidati la presedintia americana, Joe Biden si Donald Trump, care a avut loc marti seara, informeaza…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a dezmintit joi o stire aparuta in revista 'The Atlantic', conform careia ar fi vorbit dispretuitor despre americanii morti in razboi inmormantati in Europa si ar fi refuzat, in timpul unei vizite in Franta, sa viziteze un cimitir american, deoarece…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a acuzat luni pe contracandidatul sau la alegerile din noiembrie, fostul vicepresedinte democrat Joe Biden, ca este controlat din umbra de persoane neidentificate, transmite dpa. 'Este o persoana slaba, a fost slab toata viata (...) Nu ar trebui sa candideze…

- Președintele SUA, Donald Trump, in prima zi a Convenției Naționale a Partidului Republican, din Charlotte, Carolina de Nord, scrie Digi24. Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a acceptat joi seara, in gradinile Casei Albe, nominalizarea drept candidat al Partidului Republican pentru un nou mandat…