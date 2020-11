Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a declarat pentru prima data joi ca va parasi Casa Alba daca este confirmata victoria lui Joe Biden in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, facand un alt pas spre recunoasterea infrangerii sale, relateaza AFP preluat de agerpres. Vezi și: Emanuel Ungureanu, deputat USR: 'Iohannis…

- Fostul presedinte republican George W. Bush l-a felicitat duminica pe democratul Joe Biden pentru victoria in alegerile prezidentiale din SUA, transmite Reuters. Bush a anuntat ca a discutat cu Biden si a declarat intr-un comunicat ca americanii pot avea incredere ca scrutinul a fost 'fundamental…

- Fostul presedinte american Barack Obama a salutat sambata "victoria istorica" in cursa pentru Casa Alba a lui Joe Biden, care i-a fost vicepresedinte, transmit AFP si dpa. Biden a mai fost felicitat si de fostul secretar de stat al SUA, Hillary Clinton, care, din postura de candidata a Partidului Democrat,…

- Candidatul democrat Joe Biden s-a aratat vineri seara sigur de victoria sa in alegerile prezidentiale din SUA, indemnandu-si compatriotii 'sa se uneasca', in vreme ce rivalul sau Donald Trump l-a avertizat sa nu revendice victoria in mod 'ilegitim', transmite AFP. Intreaga…

- Suspansul alegerilor care a facut o lume intreaga sa-și indrepte atenția asupra SUA continua și vineri, deși Joe Biden se apropie in statele cheie de magicul 270 de voturi in colegiile electorale, cifra care ii va asigura președinția. Intre timp, Donald Trump a susținut prima sa conferința de presa…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca este in desfasurare "o frauda majora" in numararea voturilor la alegerile prezidentiale, fara a oferi dovezi, si ca, "in ceea ce ma priveste", "am castigat deja", desi nicio institutie media majora nu a declarat victoria sa, comenteaza DPA. Numararea voturilor…

- Dupa inchiderea urnelor, anuntarea castigatorului ar putea dura zile sau chiar saptamani. La acest scrutin, aproape 100 de milioane de americani au votat prin corespondenta din cauza pandemiei de COVID-19, ceea ce inseamna ca o intarziere in numararea tuturor voturilor este foarte probabila.…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, s-a declarat luni dornic sa participe la dezbaterea cu contracandidatul sau republican, presedintele Donald Trump, daca expertii considera ca nu ar exista riscuri medicale tinand cont ca liderul de la Casa Alba a fost testat pozitiv…