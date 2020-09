Presedintele american, Donald Trump, a declarat duminica seara ca dezvaluirile din cotidianul New York Times potrivit carora nu a platit deloc sau a platit impozite federale mici in anii dinainte de alegerea sa sunt "informatii false", noteaza AFP.



"Fake news", "sunt informatii false, total inventate", a afirmat Donald Trump in cursul unei conferinte de presa la Casa Alba.



"Am platit mult, am platit, de asemenea, multe impozite pe venit la nivelul statului, pentru ca statul New York taxeaza mult", a adaugat el, fara alte precizari, in contextul in care a refuzat intotdeauna…