- Presedintele SUA, Donald Trump, infectat cu COVID-19, a anuntat ca va iesi din spital luni la 22:30 GMT, declarand concetatenilor sai ca nu trebuie sa se teama de noul coronavirus, relateaza AFP, scrie Agerpres.''Voi parasi minunatul Centru medical Walter Reed astazi la 18:30. Ma simt foarte…

