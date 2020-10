Stiri pe aceeasi tema

- Barack Obama va face miercuri prima sa acțiune de campanie pentru a-l susține pe fostul sau vicepreședinte împotriva lui Donald Trump, cu doua saptamâni înainte de alegerile prezidențiale din SUA, potrivit AFP.Fostul președinte democrat "va participa la un miting din mașini…

- Fostul presedinte american Barack Obama va participa miercuri la un prim eveniment de campanie pe teren pentru a-l sustine pe fostul sau vicepresedinte Joe Biden, care il va infrunta la urne pe republicanul Donald Trump pe 3 noiembrie, relateaza AFP. ''Presedintele Obama se va…

- Jurnalistul ales sa gazduiasca a doua dezbatere intre Donald Trump si Joe Biden, anulata in cele din urma, a fost suspendat din functie joi pentru ca a mintit despre un mesaj postat pe Twitter si legat de presedintele SUA, relateaza AFP. Steve Scully, de la canalul parlamentar C-SPAN,…

- Senatorul republican Mitt Romney, fost candidat la președinție în Statele Unite, l-a acuzat dur pe Donald Trump ca a contribuit la un climat politic „plin de ura” înainte de alegeri pe care lumea le urmarește „cu groaza”, în timp ce l-a menajat pe adversarul…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut duminica rivalului sau la alegerile din noiembrie, democratul Joe Biden, sa faca un test antidrog inainte de dezbaterea televizata de marti, prima in care ambii candidati se vor confrunta, informeaza AFP si EFE. "Cer cu tarie un test antidrog pentru…

- Cindy McCain, vaduva senatorului american John McCain, a devenit marti cea mai recenta voce proeminenta din randul republicanilor care si-a anuntat sprijinul fata de candidatul democrat Joe Biden in tentativa acestuia de a-l disloca pe presedintele Donald Trump de la Casa Alba in urma alegerilor din…

- Alegatorii din Philadelphia au avut marti ocazia rara de a-i pune intrebari dificile presedintelui Donald Trump, la un eveniment de campanie electorala organizat de reteaua de televiziune ABC, relateaza dpa. Aflat intr-o competitie stransa cu fostul vicepresedinte Joe Biden pentru urmatorul…

- Fostul presedinte american Barack Obama urmeaza sa pronunte miercuri seara un rechizitoriu sever impotriva succesorului sau, Donald Trump, care, in opinia lui, nu si-a luat ''niciodata'' rolul in serios, relateaza AFP. "Am sperat, pentru binele tarii noastre, ca Donald Trump sa poata…