Serviciul postal al Statelor Unite (USPS) a informat ca aproximativ 1.700 de buletine de vot au fost identificate la centre de procesare a corespondentei in statul Pennsylvania, in timpul a doua verificari intreprinse joi, si ca buletinele sunt in curs de a fi predate autoritatilor electorale, transmite vineri Reuters.



Intr-un document inaintat catre tribunal vineri dimineata, serviciul postal informeaza ca circa 1.070 de buletine de vot au fost gasite la centrul de procesare si distribuire al USPS din Philadelphia. Alte in jur de 300 de buletine au fost gasite la centrul din Pittsburgh,…