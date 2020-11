Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul republican Mitt Romney l-a criticat vineri pe Donald Trump, care repeta, fara a avea dovezi, ca alegerile prezidentiale au fost fraudate, si a estimat ca afirmatiile presedintelui submineaza institutiile si alimenteaza tensiunile, informeaza AFP."Presedintele are dreptul sa ceara…

- Președintele SUA, Donald Trump, a scris un mesaj pe Twitter in care sugereaza posibile fraude electorale, in urma pierderii unor procente importante, in state cheie care ar putea decide soarta alegerilor prezidențiale. Insa, la scurt timp dupa publicarea mesajului, rețeaua sociala l-a ascuns pentru…

- Presedintele american Donald Trump a starnit miercuri dimineata o avalansa de ironii pe retelele de socializare dupa o greseala intr-o postare pe Twitter despre alegerile din SUA. "Suntem pe CAI MARI, dar ei incearca SA FURE alegerile. Nu-i vom lasa niciodata sa faca asta. Nu se mai poate vota dupa…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat in noaptea de marti spre miercuri ca "este pe cai mari" pentru a castiga scrutinul prezidential si a sustinut ca oponentii sai incearca "sa fure alegerile". "Suntem pe CAI MARI, dar ei incearca SA FURE Alegerile. Nu-i vom lasa niciodata sa faca…

- REZULTAT ALEGERI SUA. "Suntem pe CAI MARI, dar ei incearca SA FURE Alegerile. Nu-i vom lasa niciodata sa faca asta. Nu se mai poate vota dupa ce Sectiile s-au inchis!", a scris Trump pe Twitter, dupa cateva ore bune de tacere pe retelele de socializare. Citeste si ALEGERI SUA 2020. Donald…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat in noaptea de marti spre miercuri ca "este pe cai mari" pentru a castiga scrutinul prezidential si a sustinut ca oponentii sai incearca "sa fure alegerile". "Suntem pe CAI MARI, dar ei incearca SA FURE Alegerile. Nu-i vom lasa niciodata sa faca asta. Nu…

- Presedintele american, Donald Trump, a refuzat sa se angajeze la transferul pasnic al puterii in cazul infrangerii la alegerile de la 3 noiembrie, atragandu-si reactiile indignate din partea adversarului sau democrat, Joe Biden, dar si din propria tabara, noteaza AFP, citat de Agerpres. „Va trebui sa…

- Presedintele american, Donald Trump, a refuzat miercuri sa se angajeze la transferul pasnic al puterii în cazul înfrângerii la alegerile de la 3 noiembrie, atragându-si reactiile indignate din partea adversarului sau democrat, Joe Biden, dar si din propria tabara, noteaza AFP,…