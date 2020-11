Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian „impartaseste” afirmatiile presedintelui ales al SUA, Joe Biden, care a denuntat joi „iresponsabilitatea incredibila” a lui Donald Trump reprezentata de refuzul acestuia de a-si recunoaste infrangerea in alegerile prezidentiale americane din 3 noiembrie,…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden a denuntat joi "iresponsabilitatea incredibila" a presedintelui in exercitiu Donald Trump, care inca refuza sa-si accepte infrangerea in alegerile din 3 noiembrie, relateaza AFP. Presedintele in exercitiu denunta, fara cea mai mica dovada tangibila, fraude masive in…

- Seful diplomatiei ruse a calificat joi sistemul electoral american drept unul din cele mai "arhaice" din lume, dupa victoria lui Joe Biden contestata de Donald Trump, potrivit Ria Novosti și La Libre."Ei au fara îndoiala sistemul electoral cel mai arhaic existent în cele…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a catalogat joi sistemul electoral american drept unul dintre cele mai ”arhaice” din lume, in urma victoriei lui Joe Biden impotriva lui Donald Trump in alegerile prezidentiale americane de la 3 noiembrie, relateaza AFP.

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a catalogat joi sistemul electoral american drept unul dintre cele mai ”arhaice” din lume, in urma victoriei lui Joe Biden impotriva lui Donald Trump in alegerile prezidentiale americane de la 3 noiembrie, relateaza AFP.

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a refuzat marti sa recunoasca victoria democratului Joe Biden in alegerile prezidentiale din SUA si a promis o "tranzitie lina" spre un "al doilea" mandat al republicanului Donald Trump, relateaza AFP. Intrebat despre masurile luate de Departamentul de Stat, un…

- SUA si Uniunea Europeana vor trebui sa construiasca o "noua relatie transatlantica" dupa alegerile prezidentiale americane, oricare ar fi rezultatul acestora, a apreciat joi seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian, citat de AFP. "Va trebui sa reconstruim de acum o noua relatie transatlantica,…

- Ministrul de externe britanic Dominic Raab a declarat miercuri ca relatiile dintre Regatul Unit si Statele Unite sunt "in mare forma" si si-a exprimat convingerea ca legaturile se vor consolida si mai mult, indiferent daca scrutinul prezidential american va fi castigat de republicanul Donald Trump sau…